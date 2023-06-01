阪神の立石正広右太もも裏の筋損傷で2軍調整している阪神のドラフト1位新人、立石正広内野手が19日の中日戦（倉敷）から1軍に合流することが18日、決まった。藤川球児監督は「今後を担う素晴らしい選手の第一歩」と左翼での先発起用を明言した。創価大から3球団競合を経て入団。1月の新人合同自主練習で右脚肉離れに見舞われ、その後も左手首や右太もも裏を痛めてデビューが遅れていた。今月12日に2軍の練習試合で実戦復帰し、