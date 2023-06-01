◇東京六大学野球第6週最終日慶大12−4法大（2026年5月18日神宮）慶大は中1日で先発の渡辺和が法大の強力打線を2失点に抑えた。「打線が勝たせてくれた。僕は1点でも少なく抑えられただけ」。今季は5勝目に加えて、防御率1・11と、46奪三振もリーグトップ。今年復帰した上田誠コーチの存在も大きく、2段モーションの取り入れなど「自分をよく見てくれた上で提案してくれる」と感謝した。堀井哲也監督も「100点満点の出来