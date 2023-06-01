経営再建中の日産自動車が、創業の地である横浜工場（横浜市）の縮小を検討していることがわかった。世界７工場での車両生産終了を決めているが、国内部品工場の再編は初めてとなる見通しで、稼働率を高めて業績改善を図る。横浜工場は主に小型車「ノート」やスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「エクストレイル」向けに、エンジンなどのパワートレイン（駆動装置）を製造し、年４０万〜５０万基の生産能力を持つ主力工場だ。横浜市