日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）は１８日、都内で会見し、２０２７年５月に関西２府４県などで開かれる生涯スポーツの世界大会「ワールドマスターズゲームズ（ＷＭＧ）２０２７関西」の自転車ＢＭＸレースに出場すると明かした。「ＪＯＣという組織の一人として、普及活動だったり選手の育成をするだけではなく、自らが健康寿命の延伸であったり、アスリートとして参加する１人の人間として現場を見るの