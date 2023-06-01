楽天の金子京介内野手（22）が19日の日本ハム戦（エスコン）で1軍に初昇格することが18日、分かった。金子は1メートル86、100キロの大型の右打ち内野手で盛岡大付、神奈川大を経て昨秋の育成ドラフト4位で入団。今季ファームでは37試合で打率・228、7本塁打、23打点をマークしていた。今月15日に支配下登録された際には球団を通じて「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ち。1軍でホームランを打てるよ