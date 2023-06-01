女優伊藤沙莉（32）が大泉洋（52）主演の10月期日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが18日、分かった。2024年度前期放送のNHK連続テレビ小説「虎に翼」以降、初のGP帯の地上波ドラマ出演となる。同作は大会に臨む学生やスタッフらへの徹底取材をもとに書き上げた、直木賞作家池井戸潤氏の同名小説が原作。大会主催の関東学生陸上競技連盟の全面協力も受けてドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・