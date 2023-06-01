ポルトガル１部スポルティングを今季限りで退団すると表明した元日本代表ＭＦ守田英正（３１）の移籍先に、スペイン１部の名門レアル・マドリードが浮上していることが欧州で物議を醸している。守田は今季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）で強烈なパフォーマンスを発揮して欧州での評価が急上昇。しかし、１５日に発表された北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーからはまさかの落選となって波紋を呼んだ。その後に自身のイン