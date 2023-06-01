SNSで報告ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんが17日までにインスタグラムを更新。先月28日の引退会見から3週間、明かされた最新情報に歓喜が広がった。三浦さんと木原さんはインスタグラムに共同で「Newエキシビプログラムをつくりました」と投稿。2024-2026シーズンのショートプログラム（SP）「paint it black」を振り付けしたシェイリーン・ボ