北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）で森保ジャパンのエース、ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝がオランダ１部の得点王に輝いた。１７日の最終節ズウォレ戦（２―０）は欠場したが、通算２５得点で２位に８ゴール差をつけた。欧州主要リーグでは日本人２人目の偉業。Ｗ杯１次リーグの初戦で対戦するオランダ代表でストライカーとして活躍したファンペルシー監督（４２）に能力を引き出され、進化を遂げた点取り屋がＷ杯に弾み