日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が１８日、都内で定例記者会見に臨み、２７年に日本で開催される「ワールドマスターズゲームズ２０２７関西」（５月１４日開幕）に自転車のＢＭＸレーシングで出場する意向を示した。現役時代は、自転車とスピードスケートで夏冬五輪に７度出場。１９９６年にアスリートを引退したが、日本のスポーツ界を盛り上げるため、３１年ぶりに“現役復帰”を果たす。橋本会長は