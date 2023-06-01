巨人の坂本勇人内野手（３７）が１８日、盟友の“共闘宣言”に応える覚悟を示した。１６日（日本時間１７日）に日米通算１５０勝を達成したロッキーズ・菅野智之投手（３６）の「勇人さんもまだまだこんなもんじゃない」というエールを「もちろん見ましたよ」としっかり受け止めて刺激とし、後輩のさらなる活躍を期待した。１９日は福島・ヨークいわきスタジアムで首位・ヤクルトと対戦するが、過去１０年の東北シリーズは打率３