開幕から２軍調整が続いている阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手は交流戦で貴重なピースになれるか注目だ。１８日に甲子園で取材に応じた藤川監督が「交流戦に入れば、また可能性が広がる。ディベイニーもいますしね。このあたりも組み込みながらの交流戦にはなってくるんだと思います。まだまだいろんな可能性がある」と見通しを語った。ディベイニーは遊撃を中心に内外野守れる中距離打者として期待されて入団。