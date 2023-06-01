東前頭２枚目・義ノ富士が西前頭３枚目・王鵬を寄り切り、５連勝で６勝３敗とした。２４歳のホープが来場所の新三役昇進に向け、勢いに乗ってきた。大関復帰の霧島は東前頭５枚目・若元春を寄り倒し、額から流血しながらも勝ち越しを決めて単独トップに立った。大関・琴桜は西前頭４枚目・豪ノ山にはたき込まれて７敗目。１敗の霧島を小結・若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤凌駕の５人が１差で追う。＊＊＊義ノ富士