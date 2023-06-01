オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１８日、投手陣の軸として決意を新たにした。先発では山下が米国で右肘内側側副じん帯再建術を受け、エースの宮城も左肘の手術に備えて渡米。肩肘に一度も故障歴がない右腕は「変に焦りすぎず、しっかりと治して戻ってきてほしいと思います」と留守を預かる心意気を示した。１９日のソフトバンク戦（京セラＤ）に先発。今季は上沢（ソフトバンク）や荘司（楽天）らエースと投げ合い、７試合