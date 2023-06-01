オリックスのドラフト１位・藤川敦也投手（１８）が１９日のファーム・リーグ、広島戦（京セラＤ）で本拠地デビューすることが１８日、決まった。当日はナイターで１軍のソフトバンク戦が行われる「親子ゲーム」。岸田監督ら１軍首脳陣が投球をチェックする可能性もあり「できれば三振を取りたいです」と目を輝かせた。藤川は宮崎・延岡学園から２５年のドラフト１位で入団。体づくりから段階を踏んで取り組み、３日のロッテ戦