オリックス・博志投手（２９）が１８日、大阪・舞洲で自主練習を行った。親族に不幸があったため、１５日に「慶弔休暇特例措置」によって出場選手登録を抹消。今季から新設された制度で、ＮＰＢでは適用第１号だった。この日は九里とキャッチボールなどで状態を確認。「精神的にモヤモヤすることなく、野球に向かえるので。選手にとって、ありがたい制度だと思います」と感謝の思いを口にした。通常なら必要な１０日間を待たず