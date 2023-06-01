兵庫・尼崎出身の中日・桜井頼之介投手（２２）が、２１日の阪神戦（甲子園）に先発する。プロ初勝利がかかるドラフト２位右腕は１８日、バンテリンＤで調整。初めての凱旋（がいせん）登板に「まだ１勝もできてないので、チームが勝つことを考えて投げたい。友人も見てくれてると思うので、恥ずかしくない試合をしたい」と意気込んだ。自身５度目の先発となった１０日の巨人戦（バンテリンＤ）は５回３失点。母・麻衣子さん（