阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１９日の中日戦（倉敷）で１軍初昇格して即スタメン起用されることが１８日、決まった。「６番・左翼」が有力。藤川監督は「（昇格は）交流戦、もしくはその前と思いながら。彼のデビューにふさわしいような、ゲームになれば」と期待した。初陣の相手先発は２４年同１位・金丸。２４日の巨人戦（東京Ｄ）ではドラ１左腕・竹丸が予想される。「若い選手たちで、このプロ