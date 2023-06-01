オリックス・杉本裕太郎外野手（３５）が、１９日のファーム練習試合・サムティ戦（杉本商事ＢＳ）で２か月ぶりに実戦復帰する可能性が１８日、高くなった。両膝痛で開幕１軍を外れ、３月２４日に行われたファーム・リーグの阪神戦（京セラＤ）に出場したのが最後。慎重にリハビリを重ね、試合レベルにまで回復してきた。４連敗で２位に後退したチームは直近７試合でも１勝６敗と苦しみ、計７得点。本塁打も太田の１本だけにと