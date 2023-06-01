阪神・高橋遥人投手（３０）が、前回登板から中８日で２２日・巨人戦（東京Ｄ）に先発するプランが１８日、浮上した。今季ここまで６試合に登板して全て完封での４勝無敗、両リーグトップの防御率０・３８と無双を続ける左腕。５年ぶりの完封勝利を挙げた３月２８日・巨人戦（東京Ｄ）を再現すべく、満を持して宿敵との初戦に向かう見通しだ。この日、甲子園での投手指名練習に参加した高橋は「与えられた日にしっかり自分のボ