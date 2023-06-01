スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、中日などでプレーした金村義明氏が１８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、今季から就任したヤクルト・池山隆寛監督の手綱さばきを称賛した。「明るい池山ねえ、男上げてるわ〜」と雰囲気づくりも含めた采配面を評価した。開幕前の順位予想などでは決して評判の良くなかったヤクルトが、２位・阪神に２ゲーム差をつける首位を走っている。「なぜヤクルトが落ち