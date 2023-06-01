◇春季高校野球・関東大会準々決勝浦和学院12−2東京学館浦安（2026年5月18日ZOZOマリン）浦和学院（埼玉）は19安打12得点の猛打で東京学館浦安（千葉）に8回コールド勝ちし、4強入りを決めた。「9番・中堅」の城間琥珀（3年）は5打数5安打3得点の固め打ちで下位打線から攻撃の流れをつくり「自分の中では9番バッターじゃなくて（1番につなぐ）“0番バッター”のイメージでやっています」と頼もしかった。