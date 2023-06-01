トランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は18日、イランへの再攻撃を19日に予定していたが、米軍に延期を指示したと交流サイト（SNS）に投稿した。カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）の首脳から、イランとの戦闘終結に向け「受け入れ可能な合意」が成立する可能性があるため、見送るよう要請されたと主張。不成立となった場合に備え、全面攻撃のための準備も命じ