W杯メンバーに選出されたドイツ1部マインツのMF佐野海舟（25）が18日、羽田空港に帰国して取材に応じた。初選出となったが、心境は安堵（あんど）や喜びよりも「（選ばれた）責任が一番」と強調。兄弟での選出はならず「もちろん悔しいと思う。ただ、本人は切り替えて次に向かっている。自分も負けないように、弟（航大）の思いを背負って戦いたい」と誓った。今大会は本職のボランチが4選手のみの選出で、遠藤は体調に不安を