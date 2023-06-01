俳優・伊藤沙莉が、大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが19日、発表された。伊藤は、主人公・「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮（大泉）と共に、箱根駅伝の生中継を手掛ける現場の要・センターディレクターの宮本菜月役を演じる。【写真】渋かっこいい！本人も大満足の大泉洋ビジュアル原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅