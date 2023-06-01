札幌市豊平区で当時小学４年生の男の子が登校中にワゴン車にはねられ死亡した事故から２年が経ちました。悲しみと共に生きる家族が訴えたい思いとは。先週、札幌市豊平区の交差点では地域の保護者などが中心となり、子どもたちに交通安全を呼びかけました。子どもたちを見守っていたのは西田圭さんです。２年前、この場所で三男の倖さんを失いました。登校中に横断歩道を渡っていた西田倖さん。そこにワゴン車が突っ込み、腹部を強