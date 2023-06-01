【パリ＝向山拓、市川大輔】片山財務相は１８日午後（日本時間１９日午前）、政府・日本銀行が為替介入を実施した４月３０日以来の円安・ドル高水準に達したことについて、「我々としては必要に応じていつでも適切に対応する」と述べた。パリで開かれている先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議の初日の議論を終えた後、報道陣の取材に応じた。円安の要因として「中東の問題と投機筋がある」と指摘した。中東情勢の緊