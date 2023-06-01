【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１８日、自身のＳＮＳで、「明日予定していたイランへの攻撃を行わないよう指示した」と投稿した。カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）からの要請を受け入れたものだとしている。トランプ氏は、「真剣な交渉が現在行われている」として、合意に至らなかった場合は米軍に対し「直ちにイランへの全面的かつ大規模な攻撃に着手することを準備しておくよう指示し