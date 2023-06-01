アメリカ司法省は、過去に不当な捜査を受けたと主張する人たちへの補償を進めるための基金を設立したと発表しました。アメリカメディアや野党からは「税金をトランプ大統領の支持者への支援に使用するものだ」との批判が出ています。アメリカ司法省は18日、過去に不当な捜査を受けたと主張する人たちへの補償を進めるためとして、およそ18億ドル＝2860億円規模の基金を創設したと発表しました。トランプ大統領が自身の納税申告書の