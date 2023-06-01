NY株式18日（NY時間15:16）（日本時間04:16） ダウ平均49548.05（+21.88+0.04%） ナスダック25995.51（-229.63-0.88%） CME日経平均先物61380（大証終比：+720+1.18%） 欧州株式18日終値 英FT100 10323.75（+128.38+1.26%） 独DAX 24307.92（+357.35+1.49%） 仏CAC40 7987.49（+34.94+0.44%） 米国債利回り 2年債 4.069（+0.000） 10年債 4.603（+0.010） 30年債 5.13