【7R】秋山太洋に負けじと佐藤魁皇も連勝で決勝に進出した。前回函館の決勝では先捲りする角田の外をさらに捲り上げて初Vを飾ったように成長が著しい。秋山とは3月取手の決勝以来の対戦となるが、その時は秋山に先着されている。秋山同様にここを勝てば特班に望みをつなげる佐藤魁は「特班は意識せず秋山さんにリベンジ。ラインも長いし、出し惜しみせず、思い切った自力勝負」と話す。佐藤魁にはライン3車のアドバンテージ