ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が5日目を迎える。「イイ値」を担当する坂元真一記者は馬場貴也（42＝滋賀）を指名した。馬場が操る47号機が順調に仕上がってきた。複勝率30％に満たない低調機。前節の動きも悪く心配されたが「威張れる足ではないが、しっかりレースできる感じにはなっている。ペラで止めすぎている部分があったし、回転を上げてチルトを下げることで引き波の中も感じは良かった」。