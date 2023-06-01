キュラソー・サッカー連盟は18日、初出場するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むメンバー26人を発表し、MFのL・バクナ（ウードゥル）らが選ばれた。1次リーグE組で、ドイツ、エクアドル、コートジボワールと戦う。（共同）