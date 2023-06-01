【ジュネーブ共同】大西洋を航行中だったクルーズ船「MVホンディウス」でネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染が起きたことを巡り、世界保健機関（WHO）は18日、感染者が1人増えて9人になったと発表した。ほか2人に感染の疑いがある。いずれも船に乗っていた人だとしている。新たに増えた1人は、下船後の隔離中に発症したという。これに先立ちカナダメディアが、同国で1人が検査で陽性を示したと報じてい