ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が5日目を迎える。注目は10Rだ。上條が優出一番乗りを狙う。予選ラストの4日目2走を手堅く2、4着でまとめ、しっかり準優1号艇をつかんだ。仕上がりも高水準で、特に実戦で威力を発揮している印象。コース有利に先マイを果たす。ただ、浜野谷の舟足も互角の評価。角度良く差せればバック内有利に伸ばす場面も。スタートが早い稲田も怖い。回り足が光る大上の捲り差し