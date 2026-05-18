暑さ対策でカットを考えているものの、大胆に短くするのは抵抗がある。そんな40・50代にちょうど良いのが、ほんのり女性らしさを演出できるショートボブです。耳より後ろに長さと厚みを残せば、肩上のレングスでも短すぎる印象から遠くなりそう。いつもは長めを選んでいた人も、この初夏からショートボブで快適さと清々しいイメージを両得して。 前髪は長めが大人っぽい 南青山で大人向けショー