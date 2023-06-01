ラミネ・ヤマル、ニコ・ウィリアムスと主力に怪我人が相次いでいるスペイン代表に、また悲報がもたらされた。バルセロナは５月18日、前日のベティス戦で負傷したスペイン代表MFフェルミン・ロペスが第５中足骨骨折と診断され、手術を受けると発表した。全治期間は明らかになっていないが、スペイン紙『Mundo Deportivo』は「フェルミンは手術を受け、ワールドカップを欠場する。第５中足骨骨折で手術が必要な場合、回復には