きょうのユーロドルは下げが一服しており、一時１．１６ドル台半ばに買い戻される展開。ただ、依然として上値は重い印象で２００日線の下での推移が続いている。チャートはダブルトップを形成しており、早期に２００日線を回復できないようであれば、下値警戒が高まり、３月安値の１．１４ドルを試す展開も想定される。一方、ユーロ円は円安の動きが根強く、１８５円台を回復。１００日線の上を維持しており、