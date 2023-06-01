新潟アルビレックスBBは18日、今季は主将も務めたSG浜高康明（29）、PG長尾光輝（27）、SG川村卓也（40）、PG樋口蒼生（24）、SFポーグ健（23）、SF中村謙斗（22）の6選手との契約が満了し、自由交渉リストに公示したことを発表した。浜高、長尾とは引き続き交渉を続ける方針で、川村、樋口、ポーグ、中村は退団となる。今季は就任2年目の鵜沢潤監督の下、来季から新リーグとなるため昇降格がない最後のB3リーグでの優勝を目指