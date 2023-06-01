スポーツ振興支援と国民の体力づくりを考える異業種交流勉強会「第80回スポーツニッポンフォーラム」が18日、東京都千代田区のKKRホテル東京で開催され約200人が参加した。トークセッションは「W杯北中米大会森保ジャパンが“最高の景色”へといざなう！」がテーマ。サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）、スポーツジャーナリストの二宮清純氏（66）が登壇し、約1時間にわたり意見を交わした。森保一監督（57）とドーハ