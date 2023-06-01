日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が、6月1日付の人事で一昨年に新設された、専門性とスキルで貢献する「スペシャリスト職」の「リードスペシャリスト」から「チーフスペシャリスト」になることが18日、分かった。スペシャリスト職」は上からS4、S3、S2、S1の4段階に分けられており、S1からS2に上がる形になる。森アナは2001年に入社。現在は夕方のニュース番組「newsevery.」（月〜金後15・50）で同局の鈴江奈々アナ（4