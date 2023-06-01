28〜29年シーズンからJ1京都に加入することが内定した新潟医療福祉大のMF立川遼翔（2年）が、さらなる成長を見据えて努力を重ねている。2年生でのプロ内定は珍しく、今後は大学生、Jリーガー、U―19日本代表と“三足のわらじ”を履いて注目度も急上昇中。重圧をはねのけてどの舞台でも輝きを放ち、自らの存在価値をさらに高めていく。力強さや献身性。足りなかったものを大学入学後わずか1年で身に付け、自信が生まれた。異例