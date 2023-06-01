オランダ1部は17日に最終節が行われ、フェイエノールトの日本代表FW上田綺世（27）が25得点で得点王に輝いた。敵地のズウォレ戦はDF渡辺剛（29）とともに休養のためベンチを外れたが、2位に8点差をつけて独走。欧州主要リーグでは日本選手2人目の快挙で、6月11日開幕のW杯に向けて弾みをつけた。W杯で頂点を目指す森保ジャパンのエースに新たな勲章が加わった。「オランダ1部得点王」。「トータルフットボール」を生んだクライ