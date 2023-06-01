日本テレビ・森圭介アナウンサー（４７）が６月１日付で管理職資格の「チーフスペシャリスト」に昇進することが１８日、分かった。２０２４年に新設された専門性が重視されるスペシャリスト職。森アナは区分が一つ下の管理職資格の「リードスペシャリスト」からの昇格となる。２０２４年には、同局アナウンス部の水卜麻美アナが、当時３７歳でチーフスペシャリストに昇進し、歴代最年少で管理職となったことでも話題となった。