◆米大リーグエンゼルス１―１０ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に先発し、中５日ながらメジャー自己最長７回４安打１失点で、同最多８三振を奪う快投。先発での無四球も初で、過去最高といえる投球で今季２勝＆通算３勝目を挙げた。メジャー２年目を迎えた佐々木に、ロバーツ監督も確かな変化を