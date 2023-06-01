女優・田中みな実（３９）が、１９日から全国でオンエアされる「ａｕＰＡＹカード」の新テレビＣＭでキレキレのポージングを披露した。田中が出演するのは「新しいって、嬉（うれ）しくない？」編。今年３月、シンプルかつスタイリッシュなデザインにリニューアルした「ａｕＰＡＹカード」を顔の横で見せたり、振り返りざまにのぞかせたりとキャッチーなポーズを次々と決める内容となっている。ポーズの考案・演出はダンサ