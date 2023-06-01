ソロ活動をスタートして今年で25周年を迎える・HYDE（ハイド）の最新アルバム『JEKYLL』（ジキル）が、5月19日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週売上1.3万枚で1位を獲得。自身初のアルバム1位を獲得した。【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」のほか、アニメ『黒執事 -緑の魔女編