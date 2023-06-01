ハンタウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）【ワシントン共同】米メディアは18日、西部コロラド州でハンタウイルスに感染した成人1人が死亡したと報じた。クルーズ船「MVホンディウス」での集団感染とは関連がないという。ネズミなどの齧歯類への接触が原因とみられ、州の保健当局が調査している。「一般への感染拡大リスクは低い」としている。米疾病対策センター（CDC）によると、米国ではハンタウイルスに感