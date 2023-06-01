9人組グループ・超特急の最新シングル「ガチ夢中！」が、5月19日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。2024年11月18日付での「AwA AwA」、2025年10月6日付での「NINE LIVES」に続く3作連続、通算では4作目の1位を獲得した。【動画】超特急「ガチ夢中！」ミュージックビデオ初週売上は、前作シングル「NINE LIVES」の初週売上28.7万枚（2025年10月6日付）を大きく上回る47.0万枚で自己最高および自身初