NY株式18日（NY時間14:30）（日本時間03:30） ダウ平均49422.98（-103.19-0.21%） ナスダック25940.77（-284.37-1.08%） CME日経平均先物61060（大証終比：+400+0.65%） 欧州株式18日終値 英FT100 10323.75（+128.38+1.26%） 独DAX 24307.92（+357.35+1.49%） 仏CAC40 7987.49（+34.94+0.44%） 米国債利回り 2年債 4.086（+0.017） 10年債 4.618（+0.025） 30年債 5.1